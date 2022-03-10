Барских отказался возвращать россиянам деньги за билеты

Украинский поп-исполнитель Макс Барских заявил, что не будет возвращать россиянам деньги за билеты на концерты, отмененные после начала спецоперации РФ денацификации и демилитаризации Украины. Как сообщает «Секрет фирмы», средства от покупки билетов пойдут на «благотворительные цели».

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Так, в билетных кассах при попытке вернуть деньги за пропуск на отмененное мероприятие фанатам заявили, что «организатор не предоставил денежные средства для возврата». Одна из попавших в такую ситуацию девушек обратилась к Барских в соцсетях, на что получила ответ, что возврата средств для россиян не будет, а деньги от них он отправит «на благотворительность».

Напомним, что ранее Барских заявлял, что россиянам повезло с его концертами, которые он когда-то давал в России. Кроме того, он назвал РФ «дырявой страной», в которую никто больше не захочет приезжать.