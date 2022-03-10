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36 минут назад

"Аквариум" останавливает концертную деятельность

Газета.RuГазета.Ru

Группа "Аквариум" приостанавливает концертную деятельность, передает радио "Говорит Москва" со ссылкой на лидера группы, рок-музыканта Бориса Гребенщикова. До этого группе пришлось отменять концерты из-за отмены международных рейсов. Так, был отменен запланированный на 29 марта концерт в Воронеже — организаторы объяснили это тем, что часть музыкантов группы сейчас находится за границей и не сможет прилететь. Юбилейный тур группы "Аквариум 50" начался в октябре 2021 года, с тех пор артисты побывали уже в 10 городах, дважды выступили в Лондоне. Последний концерт состоялся в Санкт-Петербурге 23 февраля 2022 года. Ранее сообщалось, что группа "Мумий тролль" остановила концертную деятельность.

"Аквариум" останавливает концертную деятельность
Фото: РИА НовостиРИА Новости
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