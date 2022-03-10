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51 минуту назад

Пугачева впервые вышла на связь после отъезда из России

Елена Прошина

Певица Алла Пугачева, о которой прошел слух, что она якобы уехала из России не то в Латвию, не то в Израиль, вышла на связь с подписчиками. Поводом стало видео, на котором протоиерей Андрей Ткачев, который служит в храме подмосковного села Зайцево, радуется эмиграции звезды.

Пугачева впервые вышла на связь после отъезда из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вы не заметили, как воздух очистился? Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал!» - сказал во время проповеди священник.

Певица не стала молчать и тут же ответила Ткачеву в своем Instagram.

«Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь – разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя. Богохульник», - сказала звезда.

Ранее стало известно, что после высказываний Максима Галкина против спецоперации на Украине, Пугачева с семьей спешно покинула Россия. Была информация о том, что певица улетела в Латвию, где у нее есть дом. Потом заговорили о том, что звезда находится в Израиле. Сама Пугачева не комментировала эти слухи и с 23 февраля не появлялась в соцсетях.

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