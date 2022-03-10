Пугачева впервые вышла на связь после отъезда из России

Певица Алла Пугачева, о которой прошел слух, что она якобы уехала из России не то в Латвию, не то в Израиль, вышла на связь с подписчиками. Поводом стало видео, на котором протоиерей Андрей Ткачев, который служит в храме подмосковного села Зайцево, радуется эмиграции звезды.

«Вы не заметили, как воздух очистился? Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал!» - сказал во время проповеди священник.

Ранее стало известно, что после высказываний Максима Галкина против спецоперации на Украине, Пугачева с семьей спешно покинула Россия. Была информация о том, что певица улетела в Латвию, где у нее есть дом. Потом заговорили о том, что звезда находится в Израиле. Сама Пугачева не комментировала эти слухи и с 23 февраля не появлялась в соцсетях.