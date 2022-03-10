Шнуров в новой песне сравнил санкции с геноцидом

Российская группировка «Ленинград» выпустила новый клип «Входа нет», о сложившейся после введения санкций ситуации. Сергей Шнуров написал песню о том, как в Европе «по чуть-чуть вводят геноцид» против россиян. Музыкальная композиция на тему плохого отношения к гражданам России заграницей была опубликована на YouTube-канале «Ленинграда».

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В тексте песни отмечается, что живущие за границей россияне все чаще сталкиваются с дискриминацией, а отношение со стороны граждан европейских стран становится все хуже.

«Нас приучат к этой дисциплине, и не пощадят ведь никого. Да, русский —как еврей теперь в Берлине, в 1940-ом. У врача однако надпись: "Кабинет. Русским и собакам — входа нет"», — поет Шнуров.

Происходящее заграницей Шнуров сравнивает с геноцидом, который «по чуть чуть вводят» против россиян.

«Европеец, ты как есть скажи, не молчи: русский для вас — это новый жид. Сжечь бы нас всех в печи», — подытожил музыкант.