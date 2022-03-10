Макс Барских отказался возвращать деньги за билеты на его отмененные концерты в России

Известный украинский певец, композитор и автор песен Макс Барских должен был выступать в России, однако его концерты отменили. Артист наотрез отказался возмещать своим слушателям деньги за билеты. Исполнитель песни «Туманы» с некоторых пор стал с нескрываемой ненавистью высказываться в адрес своих поклонников из России. По словам Барских, он больше никогда не будет для них выступать. Деньги же, которые те потратили на покупку билетов на его несостоявшиеся концерты, Барских пообещал потратить на «благотворительные цели». «Они идут на гуманитарную помощь Украине!» — заявил артист, отвечая на соответствующий вопрос одного из поклонников в Instagram. Ранее артист отметился другим, не менее скандальным высказыванием: Барских заявил, что россиянам повезло, что он выступал в их городах. Это высказывание певца привлекло внимание рэпера Тимати, пишут «Актуальные новости». Он напомнил Барских, как тот «плясал здесь, в России», а также заверил исполнителя, что обязательно покажет ему, «кто здесь кто». Отмена массовых мероприятий происходит на фоне спецоперации России по демилитаризации Украины. Она направлена на защиту мирного населения республик Донбасса.