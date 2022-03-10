Джазмен Игорь Бутман женится на молодой избраннице

Джазмен Игорь Бутман женится на своей помощнице - журналистке, выпускнице консерватории Анне Львовой, сообщает kp.ru. Избранница 60-летнего музыканта моложе него на 32 года, она помогает ему в организации мероприятий. Вместе они уже более двух лет.

"Когда в Москву переехала, то стала трудиться в нашей организации. Начала замечательные музыкальные джаз и фанк программы создавать. Потом мы стали встречаться... Мы просто живем и наслаждаемся", - рассказывал худрук джазового оркестра в одном из интервью.

У Бутмана трое сыновей от двух предыдущих браков, один из детей несовершеннолетний - это 14-летний Марк. Для Анны это будет первый брак. Общих детей у пары пока нет. Ранее сообщалось, что замуж вышла дочь продюсера Иосифа Пригожина.