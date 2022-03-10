Салтыкова предложила наказание для обидевшего Пугачеву священника

Певица Ирина Салтыкова в беседе с изданием Teleprogramma.pro предложила наказание для священника Андрея Ткачева, «обидевшего» недавно певицу Аллу Пугачеву.
По мнению Салтыковой, его надо «лишить звания».
«Из-за этого конкретного случая. Я больше эту тему, если честно, рассусоливать не хочу. Сама я нахожусь в России», — сказала она.
Ранее священник Андрей Ткачев в своих социальных сетях заявил, что Пугачева якобы навсегда покинула Россию.
«Господи, как я этого ждал», — сказал он.
В ответ на это Пугачева рассказала, что действительно находится за рубежом. «Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией», — заявила она, назвав Ткачева богохульником и пообещав помолиться за него в его же храме, как только вернется из заграничной поездки на родину. После концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова сообщила «Газете.Ru», что народная артистка СССР в настоящий момент находится в отпуске с детьми.