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1 час назад

Салтыкова предложила наказание для обидевшего Пугачеву священника

Газета.RuГазета.Ruиещё 4

Певица Ирина Салтыкова в беседе с изданием Teleprogramma.pro предложила наказание для священника Андрея Ткачева, «обидевшего» недавно певицу Аллу Пугачеву.

Салтыкова предложила наказание для обидевшего Пугачеву священника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Салтыковой, его надо «лишить звания».

«Из-за этого конкретного случая. Я больше эту тему, если честно, рассусоливать не хочу. Сама я нахожусь в России», — сказала она.

Ранее священник Андрей Ткачев в своих социальных сетях заявил, что Пугачева якобы навсегда покинула Россию.

«Господи, как я этого ждал», — сказал он.

В ответ на это Пугачева рассказала, что действительно находится за рубежом. «Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией», — заявила она, назвав Ткачева богохульником и пообещав помолиться за него в его же храме, как только вернется из заграничной поездки на родину. После концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова сообщила «Газете.Ru», что народная артистка СССР в настоящий момент находится в отпуске с детьми.

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