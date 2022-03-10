Салтыкова предложила наказание для обидевшего Пугачеву священника

«Из-за этого конкретного случая. Я больше эту тему, если честно, рассусоливать не хочу. Сама я нахожусь в России», — сказала она.

В ответ на это Пугачева рассказала, что действительно находится за рубежом. «Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией», — заявила она, назвав Ткачева богохульником и пообещав помолиться за него в его же храме, как только вернется из заграничной поездки на родину. После концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова сообщила «Газете.Ru», что народная артистка СССР в настоящий момент находится в отпуске с детьми.