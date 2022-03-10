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28 минут назад

Тимати предстал на видео в новом образе без бороды

Александр Кузьмин

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) сменил свой имидж. Музыкант опубликовал на странице в Instagram видео, в котором он предстал без бороды.

38-летний рэпер продемонстрировал поклонникам изменения во внешности. На кадрах он в бежевой водолазке и полушубке в тон стоит с телефоном в руках. При этом на лице Тимати уже нет бороды и усов, которые он носил много лет.

«Перезапуск. По всем положениям», – написал российский хип-хоп-исполнитель.

Некоторые из подписчиков положительно восприняли внешнее преображение музыканта, отметив, что он «сразу сбросил 10 лет».

Шоу-бизнес,Видео,Тимати,
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