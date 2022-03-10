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25 минут назад

Пугачева на видео объяснила свой отъезд из России

Александр Кузьмин

Российская певица Алла Пугачева отвергла информацию о ее эмиграции. Примадонна записала видео, в котором она сообщила, что собирается вернуться на родину. Запись опубликована на страницы знаменитости в Instagram.

В своем ролике Пугачева обратилась к священнослужителю, завившему о том, что артистка навсегда покинула Россию.

«Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь – разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник», – парировала священнику Пугачева.

Шоу-бизнес,Видео,Алла Пугачева,
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