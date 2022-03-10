Российская певица Алла Пугачева отвергла информацию о ее эмиграции. Примадонна записала видео, в котором она сообщила, что собирается вернуться на родину. Запись опубликована на страницы знаменитости в Instagram.
В своем ролике Пугачева обратилась к священнослужителю, завившему о том, что артистка навсегда покинула Россию.
«Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь – разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник», – парировала священнику Пугачева.