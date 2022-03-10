Костюшкин попрощался с McDonald's стихами

После объявления о выходе с российского рынка сети фастфудов McDonald's, певец Стас Костюшкин решил закупиться бургерами в последний раз и устроить видео-прощание с американской корпорацией.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Артист опубликовал в своем Instagram видеоролик, подписав его: «Мое прощание с "Макдональдс". Стих! Слушать и плакать». На кадрах запечатлено, как Костюшкин сидит с едой из популярного заведения и читает стихотворение.

«Прощай, "Макдональдс", навсегда! Как ты меня прекрасно пучил, И для запора на века Тебя, конечно, нету лучше», - сказал певец.

Далее Костюшкин развивает в своем сатирическом произведении тему общественных туалетов и предлагает открыть их на месте заведений быстрого питания популярного бренда.

Ранее американская сеть объявила о приостановки своей деятельности на территории России. Рестораны закроются в понедельник, 14 марта. Сеть прекратит работу на неопределенный срок, но порядка 62 тысяч работников какое-то время продолжат получать зарплату. При этом компания не будет разрывать договоры аренды и будет платить за помещения. Предположительно из-за временного закрытия корпорация потеряет $50 млн.