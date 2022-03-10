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1 час назад

Моргенштерн похвастался подарком для жены на 8 марта

Елена Прошина

Рэпер Алишер Моргенштерн публикует в своем Instagram записи, на которых продолжает наслаждаться богатой жизнью, несмотря на сложную ситуацию в мире. В недавней сторис он показал, что в честь Международного женского дня музыкант подарил супруге Диларе Зинатуллиной вместо цветов пачку денег.

Моргенштерн похвастался подарком для жены на 8 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дарите девочкам кэш. Цветы выкинут в мусорку, кэш выкинут на что-то полезное», — написал рэпер.

Алишер отметил, что отстраненно относится к происходящему и не часто позволяет себе эмоции.

«Хотел бы извиниться, что не делаю грустные сторис. Просто мне офигенно! Но врать не буду, иногда читая новости, я в афиге просто. Я написал такую песню, что плачу, когда слышу ее», — рассказал он.

Напомним, что Моргенштерн после заявлений главы СКР Александра Бастрыкина о том, что исполнитель якобы занимается продажей наркотиков через интернет, вместе с супругой Диларой Зинатуллиной спешно покинул Москву и уехали в Минск.

Директор артиста тогда объяснил его решение якобы частной вечеринкой, на которой он должен был выступить в столице Белоруссии. Однако, после этого рэпер не вернулся в Россию, а улетел в Дубай, где приобрел недвижимость.

Шоу-бизнес,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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