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48 минут назад

15 тысяч за платок: дочь Маликова удивила ценами в своем магазине

Елена Прошина

Стефания Маликова, дочь певца Дмитрия Маликова, удивила пользователей интернета ценами в своем интернет-магазине. Как сообщает StarHit, ценники у by Stesha не назвать демократичными — платок из пуха и вискозы обойдется в 15 800 рублей, а бархатное платье — в 35 тыс.

15 тысяч за платок: дочь Маликова удивила ценами в своем магазине
Фото: InstagramInstagram

При этом общественность упрекает Стефанию не только за стоимость товаров, но и за обыкновенное копирование фасонов популярных брендов одежды масс-маркета. Некоторые и вовсе отмечают полное сходство нарядов из первой коллекции Стеши с образами AliExpress.

Сама девушка давно увлекается дизайном одежды — еще в 2019-м году она выпустила целую коллекцию платьев для выпускного в содружестве с одним из брендов. Тогда звездная наследница заявила, что хочет связать свою жизнь с модой.

При этом после новостей о закрытии магазинов зарубежных брендов Стефания очень обрадовалась, заявив, что это шанс для русских производителей.

Шоу-бизнес,Стефания Маликова,Дмитрий Маликов,
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