Пригожин высказался об отъезде Собчак в Израиль

Продюсер Иосиф Пригожин призвал не травить журналистку Ксению Собчак, которая уехала из страны в начале марта. В интервью для «Пятого канала» он заявил, что и сам улетал в Израиль, чтобы увидеться с родственниками и за два дня отсутствия в Москве его успели обвинить в эмиграции.

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Напомним, что еще 2 марта стало известно, что Собчак вместе с сыном покинула Россию. Сперва она заявляла, что отправилась в Турцию вместе с ребенком в запланированный отпуск, однако позднее ее заметили в Израиле.

«Если захотела уехать Ксения Собчак или еще кто-то, да пусть едут. Это не бегство! Почему сразу назвали это бегством? У каждого своя философия, каждый сам свой путь выбирает. Вот если они уехали и нагадили — это один разговор, а если они уехали для того, чтобы как-то пересидеть — это другой разговор», — заявил Пригожин.

Продюсер отметил, что он сам улетал к родственникам — там он встретился с тетей и мамой.

«У нас появилось двухдневная пауза, мы вылетели туда… Моя мама живет 32 года в Израиле, мои родственники, братья и сестры живут там. Я что, теперь выехать не могу?! Я уже в Москве, я ничего не скрывал, я выкладывал это в Instagram, но люди уже успели надумать», — негодует он.