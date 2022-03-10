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15 минут назад

Пригожин высказался об отъезде Собчак в Израиль

Елена Прошина

Продюсер Иосиф Пригожин призвал не травить журналистку Ксению Собчак, которая уехала из страны в начале марта. В интервью для «Пятого канала» он заявил, что и сам улетал в Израиль, чтобы увидеться с родственниками и за два дня отсутствия в Москве его успели обвинить в эмиграции.

Пригожин высказался об отъезде Собчак в Израиль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что еще 2 марта стало известно, что Собчак вместе с сыном покинула Россию. Сперва она заявляла, что отправилась в Турцию вместе с ребенком в запланированный отпуск, однако позднее ее заметили в Израиле.

«Если захотела уехать Ксения Собчак или еще кто-то, да пусть едут. Это не бегство! Почему сразу назвали это бегством? У каждого своя философия, каждый сам свой путь выбирает. Вот если они уехали и нагадили — это один разговор, а если они уехали для того, чтобы как-то пересидеть — это другой разговор», — заявил Пригожин.

Продюсер отметил, что он сам улетал к родственникам — там он встретился с тетей и мамой.

«У нас появилось двухдневная пауза, мы вылетели туда… Моя мама живет 32 года в Израиле, мои родственники, братья и сестры живут там. Я что, теперь выехать не могу?! Я уже в Москве, я ничего не скрывал, я выкладывал это в Instagram, но люди уже успели надумать», — негодует он.

Отметим, что после отъезда Собчак в сети появились слухи, что и ее супруг, режиссер Константин Богомолов, тоже покинул Россию. 8 марта он в очередной раз опроверг это, опубликовав видео из московского «Дворца на Яузе».

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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