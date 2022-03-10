Газманов отреагировал на слухи о получении гражданства Израиля

«Буквально вчера появилось сообщение и развивается слух о том, что я якобы имею гражданство Израиля, двойное гражданство, и о том, что я уже в Израиле. Нет, друзья мои, я в России, я сочиняю музыку, работаю дома, все в порядке, не собираюсь никуда уезжать», — сказал артист.