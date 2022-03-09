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48 минут назад

Семенович порадовалась приостановке работы Макдональдс в России

Елена Прошина

Певица и актриса Анна Семенович в Instagram-аккаунте порадовалась новостям об уходе из России сети ресторанов Макдональдс и других компаний. По ее мнению, благодаря этому отечественное производство только выиграет. Ее постом у себя поделилось «Радио Комсомольская правда».

Семенович порадовалась приостановке работы Макдональдс в России
Фото: InstagramInstagram

«В нашей стране очень хорошо налажено производство продуктов, и их более чем достаточно, не надо скупать в ажиотаже все подряд. У нас прекрасная молочная продукция, крупы, куры, яйца, есть рыба и фрукты. Все будет отлично!» — написала Семенович.

При этом, по словам певицы, она давно носит одежду и обувь российских дизайнеров, а также успела уже оценить отечественную мебель.

«Нет "Кока-Колы"? Переживем, у нас есть вкусные "Байкал", "Тархун", "Буратино". А то, что мы и наши дети перестанем есть из "Макдоналдс", так будем здоровее, стройнее и не будем страдать ожирением! Будем развивать свой малый и большой бизнес, мы сильные, мы со всем справимся», — добавила Семенович.

Также всем паникующим певица посоветовала не переживать, а быть разумными и сплоченными.

Шоу-бизнес,Анна Семенович,McDonald's,Coca-Cola,
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