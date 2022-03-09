Семенович порадовалась приостановке работы Макдональдс в России

«Нет "Кока-Колы"? Переживем, у нас есть вкусные "Байкал", "Тархун", "Буратино". А то, что мы и наши дети перестанем есть из "Макдоналдс", так будем здоровее, стройнее и не будем страдать ожирением! Будем развивать свой малый и большой бизнес, мы сильные, мы со всем справимся», — добавила Семенович.