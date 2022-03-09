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51 минуту назад

Рианна арендовала частный остров для записи нового альбома

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Певица и актриса Рианна для работы над своим новым музыкальным альбомом арендовала частный остров Оси вблизи графства Эссекс в восточной Англии.

Рианна арендовала частный остров для записи нового альбома
Фото: InstagramInstagram

Звезда предпочитает концентрироваться на своем творчестве вдали от всех. На острове помимо студии звукозаписи, также есть кинотеатр, тренажерный зал, бассейн и гостевые коттеджи, где певица разместила свою команду.

Известно, что стоимость аренды такого острова оценивается около 26 тысяч долларов в сутки (почти три миллиона рублей). Там Рианна планирует проводить время с близкими друзьями и уже ждет их прибытия.

В последнее время певица уделяла все свое время развитию своего бизнеса, в частности, по производству одежды и косметики. Теперь она решила полностью сосредоточиться на творчестве.

Как сообщает The Sun, звезда признана самой обеспеченной женщиной в мировой индустрии музыки по версии Forbes. Ее состояние оценивается в 600 миллионов долларов (около 70 миллиардов рублей).

Ранее Рианна продемонстрировала свой объемный живот во время прогулки с возлюбленным, рэпером A$AP Rocky в Нью-Йорке.

Шоу-бизнес,Рианна,
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