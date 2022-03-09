Сюткин поделился с поклонниками печальной новостью

«Это были очень тяжелые дни… Джулия, девочка, спасибо за то, что была нам верным другом 12,5 лет. Как же больно. Любим тебя всегда. Спасибо всем за поддержку, всем кто с симпатией относился к нашей малышке», — подписали последнюю фотографию Джульетты в ее аккаунте в социальной сети.