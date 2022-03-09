Сюткин поделился с поклонниками печальной новостью

Певец Валерий Сюткин в Instagram-аккаунте поделился со своими поклонниками печальной новостью: умерла их с женой Виолой любимая собака Джульетта. Питомца породы бишон фризе считали членом семьи.
«Спасибо тебе за все, наш преданный друг! Ты подарила нам счастье, верность и любовь! Покойся с миром!» — написал Сюткин, прикрепив к посту несколько снимков с Джульеттой.
У собаки также есть свой аккаунт в Instagram, где Сюткин и его жена часто выкладывали ее фотографии. За жизнью Джульетты следило более 3000 подписчиков.
«Это были очень тяжелые дни… Джулия, девочка, спасибо за то, что была нам верным другом 12,5 лет. Как же больно. Любим тебя всегда. Спасибо всем за поддержку, всем кто с симпатией относился к нашей малышке», — подписали последнюю фотографию Джульетты в ее аккаунте в социальной сети.
«Соболезную вам. Как больно с ними прощаться навсегда», «Они становятся членами семьи… Как же тяжело их терять», «Мягких тебе облачков, малышка», посочувствовали горю семьи Сюткиных подписчики.