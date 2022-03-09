Сергей Безруков улетел из России

По словам актера, в Минске он будет задействован в спектакле. «Вылетаю в Минск. Сегодня вечером «Хулиган. Исповедь». До встречи!» — объяснил он.

Ранее директор певца Валерия Леонтьева в беседе с Telegram-каналом «Звездач» заявил, что музыкант практически не живет в России. По словам Бориса Чигирева, нет ничего удивительного в том, что Леонтьев уехал в США. «Что удивительного в поездке Валерия Леонтьева в Америку? Дело в том, что Валерий Яковлевич в связи с пандемией чаще находится в Майами. У него там есть жилье. Еще с пандемии случилось так, поскольку гастролей и работы практически нет», — заключил Чигирев.