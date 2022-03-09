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50 минут назад

Актер Краско практически ослеп после перенесенного инсульта

Елена Прошина

Российский актер Иван Краско почти ослеп после инсульта. Об этом в эфире Первого канала сообщила его бывшая жена Наталья Вяль. Ее слова приводит «Пятый канал».

Краско практически ослеп после перенесенного инсульта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Вяль, 91-летний Краско буквально на ощупь передвигался по студии ток-шоу на Первом канале.

«Плохо видит. Только по голосу понимает», — сказала она.

Краско покинул реабилитационный центр 4 марта, в котором три недели восстанавливался после микроинсульта. В настоящее время актер находится дома. По словам его директора Вячеслава Смородинова, Краско после лечения пребывает в хорошем расположении духа, «шутлив и весел». Однако на сцену он возвращаться пока не планирует, поскольку ему необходим покой, чтобы восстановить силы. Кроме того роли в его состоянии даются непросто, отметил Смородинов.

Шоу-бизнес,Наталья Вяль,Вячеслав Смородинов,Иван Краско,Первый канал,
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