Директор Леонтьева ответил на слухи об эмиграции артиста

Директор певца Валерия Леонтьева в беседе с Telegram-каналом «Звездач» заявил, что музыкант практически не живет в России. По словам Бориса Чигирева, нет ничего удивительного в том, что Леонтьев уехал в США.
«Что удивительного в поездке Валерия Леонтьева в Америку? Дело в том, что Валерий Яковлевич в связи с пандемией чаще находится в Майами. У него там есть жилье. Еще с пандемии случилось так, поскольку гастролей и работы практически нет», — пояснил Чигирев.
Он добавил, что Леонтьев редко находится в России. Музыкант приезжает в родную страну только ради концертов или гастролей. Чигирев уточнил, что они не планировали гастролей до марта, так как не знали, снимут ли в России коронавирусные ограничения.
Ранее Пугачева обратилась к фанатам на фоне слухов об отъезде из России.