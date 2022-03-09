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1 час назад

Анисина рассказала, за что полюбила Джигурду

Елена Прошина

Супруга актера Никиты Джигурды Марина Анисина рассказала, каким образом артисту удалось покорить ее сердце. Согласно посту фигуристки, который она опубликовала в Instagram, эпатажный шоумен в действительно является нежным и заботливым супругом.

Анисина рассказала, за что полюбила Джигурду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Анисина и Джигурда познакомились в 2007 году на съемках ледового шоу. Почти сразу после этого актер сделал спортсменке предложение. Сама Анисина призналась, что добиться ее расположения Джигурде помогла романтика.

«Я влюбилась в Никитоса, увидев за его яркими масками нежного романтика и интеллектуала! Так оно и есть на самом деле», — написала она, поздравив подписчиц с 8 марта видео с участием мужа.

Напомним, что за время брака у супругов родились двое детей: сын Мик-Анжель Крист Анисин-Джигурда и дочь Эва-Влада. Мальчику в 2022 году исполнится 12 лет, а девочке — 11.

Шоу-бизнес,Марина Анисина,Никита Джигурда,
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