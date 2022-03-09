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24 минуты назад

Богомолов прокомментировал слухи об эмиграции из России

Елена Прошина

Супруг журналистки Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов опроверг свой отъезд за границу. В Instagram 8 марта он разместил видео из московского концертного зала «Дворец на Яузе», в котором прошел показ спектакля «Бесы» по роману Федора Достоевского.

Богомолов ответил на слухи о своей эмиграции из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На фоне участившихся слухов о чьей-то эмиграции спешим сообщить, сегодня 8 марта мы играем "Бесов". И ваш покорный судья тоже играет сегодня. Это "Дворец на Яузе"», — написал Богомолов.

Напомним, что ранее Собчак вместе с ребенком улетела на отдых за границу. Обращаясь к читателям своего Telegram-канала она подчеркнула, что не собирается эмигрировать из России и не имеет других гражданств, кроме российского. По ее словам, отпуск был запланирован еще до начала событий.

Отдельно она пригласила своих подписчиков посетить спектакли своего супруга Константина Богомолова.

Шоу-бизнес,Федор Достоевский,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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