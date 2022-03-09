Богомолов ответил на слухи о своей эмиграции из России

Супруг журналистки Ксении Собчак , режиссер Константин Богомолов опроверг свой отъезд за границу. В Instagram 8 марта он разместил видео из московского концертного зала «Дворец на Яузе», в котором прошел показ спектакля «Бесы» по роману Федора Достоевского .

«На фоне участившихся слухов о чьей-то эмиграции спешим сообщить, сегодня 8 марта мы играем "Бесов". И ваш покорный судья тоже играет сегодня. Это "Дворец на Яузе"», — написал Богомолов.

Напомним, что ранее Собчак вместе с ребенком улетела на отдых за границу. Обращаясь к читателям своего Telegram-канала она подчеркнула, что не собирается эмигрировать из России и не имеет других гражданств, кроме российского. По ее словам, отпуск был запланирован еще до начала событий.