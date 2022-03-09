В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 116.08EUR 126.44
Войти в почту
44 минуты назад

Мать Алисы Аршавиной ответила на обвинения дочери

Елена Прошина

Мать тяжело больной Алисы Аршавиной, наконец-то, отреагировала на слова своей дочери, что та якобы вместе с ее бывшим мужем и сыном травила ее и намерено заразила сифилисом. По словам Натальи Сарычевой, она желает дочери лишь добра, но Алиса не хочет понимать этого.

Мать Алисы Аршавиной ответила на обвинения дочери
Фото: InstagramInstagram

Ранее Аршавина заявила, что родная мать длительное время делала ей уколы, намеренно заражая сифилисом. Заболевание уже подтверждено результатами медицинских анализов. Кроме того, мать не только травила ее, но еще и осознанно доводила до психоза. Теперь Алиса грозится, что привлечет родительницу к уголовной ответственности.

«Это не так просто — лечить принудительно. Я все знаю, переживаю, но что мне делать — не знаю...», - приводит слова Сарычевой StarНit.

Ранее Аршавина похвасталась подписчикам, что сделала долгожданную пластическую операцию по восстановлению носа и опубликовала фото своей новой внешности. Она также рассказала, что весит сейчас 49 кг и вполне прилично выглядит. Впереди ее ждет вторая операция.

Шоу-бизнес,Алиса Аршавина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители