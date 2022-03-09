Мать Алисы Аршавиной ответила на обвинения дочери

Мать тяжело больной Алисы Аршавиной, наконец-то, отреагировала на слова своей дочери, что та якобы вместе с ее бывшим мужем и сыном травила ее и намерено заразила сифилисом. По словам Натальи Сарычевой, она желает дочери лишь добра, но Алиса не хочет понимать этого.

Фото: Instagram Instagram

Ранее Аршавина заявила, что родная мать длительное время делала ей уколы, намеренно заражая сифилисом. Заболевание уже подтверждено результатами медицинских анализов. Кроме того, мать не только травила ее, но еще и осознанно доводила до психоза. Теперь Алиса грозится, что привлечет родительницу к уголовной ответственности.

«Это не так просто — лечить принудительно. Я все знаю, переживаю, но что мне делать — не знаю...», - приводит слова Сарычевой StarНit.