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36 минут назад

Водонаева пожаловалась на панические атаки

Елена Прошина

Модель Алена Водонаева призналась, что у нее возобновились панические атаки из-за событий на Украине. Об этом блогер рассказала в своем Instagram.

Водонаева пожаловалась на панические атаки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня в связи с событиями начались панические атаки, которых не было с лета 2021 года. Я просыпаюсь по ночам от страха, а для меня после двух инсультов это опасно. Сына опять отдала отцу, поскольку вся семья сейчас пытается оградить его от суеты и хлопот», — пожаловалась Водонаева.

Кроме того, модель рассказала, что с лета 2021 года принимает сильнодействующие препараты, однако «отчитываться» перед подписчиками об это не считает нужным. Также Водонаева заявила, что не собирается покидать страну из-за сложившейся геополитической обстановки.

Напомним, что ранее певица Ольга Бузова призналась, что после начала спецоперации РФ по денацификации Украины стала страдать от проблем со сном. Кроме того, ей начали поступать массовые угрозы в соцсети от жителей Украины.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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