Водонаева пожаловалась на панические атаки

«У меня в связи с событиями начались панические атаки, которых не было с лета 2021 года. Я просыпаюсь по ночам от страха, а для меня после двух инсультов это опасно. Сына опять отдала отцу, поскольку вся семья сейчас пытается оградить его от суеты и хлопот», — пожаловалась Водонаева.