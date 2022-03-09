Богомолов ответил на слухи о своей эмиграции из России

Супруг журналистки Ксении Собчак , режиссер Константин Богомолов прокомментировал информацию о якобы своем отъезде за границу. Он заявил, что не покидал пределы России .

По словам Богомолова, информация о его эмиграции за рубеж — это всего лишь вымысел. Он 8 марта выступал на сцене со спектаклем «Бесы Достоевского». Видео из культурного учреждения режиссер разместил на странице в Instagram.