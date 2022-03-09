Богомолов ответил на слухи о своей эмиграции из России

Супруг журналистки Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов прокомментировал информацию о якобы своем отъезде за границу. Он заявил, что не покидал пределы России.
По словам Богомолова, информация о его эмиграции за рубеж — это всего лишь вымысел. Он 8 марта выступал на сцене со спектаклем «Бесы Достоевского». Видео из культурного учреждения режиссер разместил на странице в Instagram.
«На фоне участившихся слухов о чьей-то эмиграции спешим сообщить, сегодня 8 марта мы играем «Бесов». И ваш покорный судья тоже играет сегодня. Это Дворец на Яузе», — написал Богомолов.
Ранее супруга Константина Богомолова Ксения Собчак улетела из России. Журналистка заявила, что отправила на отдых с сыном и поездка была давно запланирована.