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39 минут назад

Лазарев пожаловался на огромную ипотеку

Елена Прошина

Певец Сергей Лазарев признался о том, что в течение многих лет выплачивает ипотеку на дом. Об этом он рассказал в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Сергей Лазарев рассказал о многолетней ипотеке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время разговора Лазарев рассказал о больших тратах на запись песен и съемки клипов, а также на зарплаты коллективу. Также певец пожаловался, что уже много лет выплачивает ипотеку за свой загородный дом.

«Многим кажется, что артисты — это люди, которые живут исключительно беззаботно. Но основная часть моих доходов идет на продолжение творчества, бизнеса. Поэтому взять и сразу выложить за дом большую сумму невозможно — отсюда и ипотека», - рассказал певец.

Дом Сергея Лазарева расположен на территории в 20 соток, площадь самого особняка составляет 400 кв. м. В доме разместились несколько спален, кинотеатр, комната для персонала, прачечная, кладовка. Также в особняке есть детская игровая комната, кухня-столовая c выходом на террасу, кабинет и гостиная.

Шоу-бизнес,Сергей Лазарев,
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