Дочь Заворотнюк застряла за границей

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила, что застряла за границей и не может вернуться в Россию. В своем Instagram она опубликовала сторис, в которой жалуется на отмененный рейс.

Фото: Instagram Instagram

Девушка отдыхала в Таиланде с подругой. Последние дни она не проявляла активности в соцсетях, однако нарушить молчание пришлось ради того, чтобы попросить совета у подписчиков.

«Кто сейчас еще за границей? Наш рейс отменили, так что не знаем, как добираться домой», — написала дочь артистки.

Заворотнюк добавила, что не публиковала что-либо в соцсети, поскольку считала неправильным делиться снимками с отдыха.