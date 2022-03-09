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22 минуты назад

Дочь Заворотнюк застряла за границей

Елена Прошина

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила, что застряла за границей и не может вернуться в Россию. В своем Instagram она опубликовала сторис, в которой жалуется на отмененный рейс.

Дочь Заворотнюк застряла за границей
Фото: InstagramInstagram

Девушка отдыхала в Таиланде с подругой. Последние дни она не проявляла активности в соцсетях, однако нарушить молчание пришлось ради того, чтобы попросить совета у подписчиков.

«Кто сейчас еще за границей? Наш рейс отменили, так что не знаем, как добираться домой», — написала дочь артистки.

Заворотнюк добавила, что не публиковала что-либо в соцсети, поскольку считала неправильным делиться снимками с отдыха.

Напомним, что ранее Анна столкнулась с травлей в соцсетях из-за своей национальности. После начала спецоперации РФ по денацификации Украины ей стали приходить угрозы и оскорбления, часть из которых были направлены в сторону ее матери, Анастасии, которая уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием.

Шоу-бизнес,Анастасия Заворотнюк,
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