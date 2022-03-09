Раскрыты богатства Валерия Леонтьева за границей

После начала спецоперации России на Украине Народный артист РФ Валерий Леонтьев уехал из РФ в США. Там проживает его супруга Людмила Исакович, а также имеется дорогая недвижимость. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Как выяснилось, в США в собственности артиста находится особняк площадью 386 квадратных метров с тремя спальнями. Стоимость дома оценивается в более чем $3 млн. Но это не единственная его недвижимость. Также есть еще один дом с шестью спальнями стоимостью более $5 млн. Кроме того, в собственности певца имеется яхта.
И это еще не все. У 72-летнего Леонтьева есть недвижимость не только в США. В Испании у певца есть вилла стоимостью $4 млн. Она располагается недалеко от Аликанте, по соседству с поместьем Бекхэмов.
В России у Народного артиста также есть имущество. В Москве на него зарегистрирована трехуровневая квартира в Колокольниковом переулке. Также Леонтьев располагает валютным счетом в одном из российских банков.
Напомним, после начала спецоперации на Украине Валерий Леонтьев пропал с радаров. Один из приятелей певца сообщил, что он вылетел в Майами, где живет его супруга. Особняк звезды находится в 50 километрах от центра Майами-Бич, неподалеку от знаменитого ботанического сада.