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59 минут назад

Ксения Бородина отметила свой день рождения. Видео

Александр Кузьмин

Российская ведущая Ксения Бородина отметила свой день рождения в кругу друзей и подруг. Видео с праздника 39-летняя знаменитость разместила в своем Instagram.

Несмотря на то, что экс-супруге Курбана Омарова пришлось отказаться от пышного торжества, подготовка к которому велась на протяжении трех месяцев, мероприятие состоялось в более скромном формате. Оно проходило в ресторане, также компания друзей провела время в караоке. На одном из опубликованных в сторис роликов видно, как телеведущая реалити-шоу «Дом-2» задувает свечи на праздничном торте.

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