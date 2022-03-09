Ксения Бородина отметила свой день рождения. Видео

Несмотря на то, что экс-супруге Курбана Омарова пришлось отказаться от пышного торжества, подготовка к которому велась на протяжении трех месяцев, мероприятие состоялось в более скромном формате. Оно проходило в ресторане, также компания друзей провела время в караоке. На одном из опубликованных в сторис роликов видно, как телеведущая реалити-шоу «Дом-2» задувает свечи на праздничном торте.