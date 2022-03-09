Дочь Заворотнюк застряла за границей из-за отмены рейса

Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, заявила о том, что застряла за границей и не знает, как вернуться в Россию. Она опубликовала сторис в Instagram, в котором пожаловалась на отмененный рейс, пишет «Комсомольская правда».

Фото: anna_zavorotnyuk/Instagram anna_zavorotnyuk/Instagram

«Кто сейчас еще за границей? Наш рейс отменили, так что не знаем, как добираться домой», — написала дочь артистки.

Отмечается, что девушка отдыхала в Таиланде с подругой. Последние дни она не проявляла активность в соцсетях, однако нарушила молчание, поскольку была вынуждена попросить совета у подписчиков. Анна Заворотнюк объяснила, что не публиковала ничего в соцсетях, поскольку считала неправильным делиться снимками с отдыха.