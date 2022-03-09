Экс-супруга Мамаева пригрозила расправой его новой жене

Экс-супруга футболиста Павла Мамаева Алана продолжает выяснять отношения с новой женой спортсмена Надеждой Санько. В своем Instagram она пригрозила новой избраннице бывшего мужа расправой, если та еще раз отпустит комментарий о внешнем виде ее дочери.

Фото: Instagram Instagram

Скандал возник из-за общего ребенка Павла и Аланы. Футболист вместе со своей новой супругой решили подарить девочке одежду, однако та оказалась ей мала. Санько заявила, что ребенок находится не в лучшей форме и ей нужен более тщательный уход. Слова сильно задели Мамаеву, которая заявила, что Надежда не посмеет прикасаться к ее наследнице.

«Если это существо еще раз откроет свой рот на моего ребенка, я ей лично хребет вырву!» — написала Алана.