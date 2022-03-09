Иосиф Пригожин и Валерия уехали из России

Иосиф Пригожин и Валерия улетели в Израиль , пишет «Комсомольская правда». Парочка решила лично поздравить тетю музыкального продюсера Галу, ей исполняется 85 лет.

«Одна нога здесь, другая там. Экспресс-визит», – заявил Пригожин в Instagram.

В соцсети он так же поделился видео из ресторана, источник пишет, что это в Израиле. Гале принесли пирожные с бенгальскими огнями. А Валерия в это время напевала известную песенку ко дню рождения.