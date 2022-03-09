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31 минуту назад

Вилла в Испании, особняк в США, личная яхта: раскрыты богатства Валерия Леонтьева за границей

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Валерий Леонтьев улетел в США, пишет «Комсомольская правда». Журналисты выяснили, что у артиста много элитной недвижимости за границей.

Раскрыты богатства Валерия Леонтьева за границей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Особняк площадью в 386 квадратных метров с тремя спальнями, который оценивается риелторами в более трех миллионов долларов», – пишет «Комсомольская правда».

Леонтьев купил элитный дом в Штатах еще 20 лет назад. Сейчас там живет его жена Людмила Исакович. Кроме того, как утверждает СМИ, у певца в Майами есть собственная яхта.

Есть и новый дом, утверждает «КП», Валерий купил его к своему 70-му юбилею, сейчас артисту 72 года. Администратор Леонтьева рассказал источнику, что супруга обустроила новое гнездышко антиквариатом и дорогими картинами. Риелторы оценивают недвижимость в 5-6 миллионов долларов.

Помимо домов в США у Леонтьева, как пишет источник, есть вилла в Испании за 4 миллиона евро. По соседству живет Бэкхем.

Шоу-бизнес,Валерий Леонтьев,
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