Раскрыты богатства Валерия Леонтьева за границей

Валерий Леонтьев улетел в США, пишет «Комсомольская правда». Журналисты выяснили, что у артиста много элитной недвижимости за границей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Особняк площадью в 386 квадратных метров с тремя спальнями, который оценивается риелторами в более трех миллионов долларов», – пишет «Комсомольская правда».

Леонтьев купил элитный дом в Штатах еще 20 лет назад. Сейчас там живет его жена Людмила Исакович. Кроме того, как утверждает СМИ, у певца в Майами есть собственная яхта.

Есть и новый дом, утверждает «КП», Валерий купил его к своему 70-му юбилею, сейчас артисту 72 года. Администратор Леонтьева рассказал источнику, что супруга обустроила новое гнездышко антиквариатом и дорогими картинами. Риелторы оценивают недвижимость в 5-6 миллионов долларов.