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1 час назад

Анджелина Джоли прибыла в охваченный войной Йемен

Газета.RuГазета.Ru

Американская актриса Анджелина Джоли, специальный посланник Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), прибыла 6 марта в Аден, в Йемен. Об этом сообщает издание Arab News.

Анджелина Джоли прибыла в охваченный войной Йемен
Фото: ReutersReuters

Сейчас регион охвачен военным конфликтом. Цель визиты голливудской звезды - привлечь внимание к катастрофическим последствиям семилетнего конфликта для народа Йемена.

"Она посетит йеменские семьи, в том числе перемещенные семьи и беженцев, чтобы напрямую услышать от них, как конфликт разорвал их жизнь на части", — говорится в заявлении агентства ООН.

Ранее Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли за продажу доли бизнеса предпринимателю из России. По словам Питта, за эти годы он вложил в винодельню большую сумму денег. При этом актер признает, что Джоли также вложила в совместное хозяйство 40% от ее стоимости — $28,4 млн. Однако Питт настаивает, что именно благодаря его труду винодельня стала успешной. В сентябре Питт разрешил бывшей супруге продать свою долю при условии, что лично одобрит кандидатуру покупателя

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