Анджелина Джоли прибыла в охваченный войной Йемен

"Она посетит йеменские семьи, в том числе перемещенные семьи и беженцев, чтобы напрямую услышать от них, как конфликт разорвал их жизнь на части", — говорится в заявлении агентства ООН.

Ранее Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли за продажу доли бизнеса предпринимателю из России. По словам Питта, за эти годы он вложил в винодельню большую сумму денег. При этом актер признает, что Джоли также вложила в совместное хозяйство 40% от ее стоимости — $28,4 млн. Однако Питт настаивает, что именно благодаря его труду винодельня стала успешной. В сентябре Питт разрешил бывшей супруге продать свою долю при условии, что лично одобрит кандидатуру покупателя