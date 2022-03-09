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1 час назад

«Скоро попрощаемся»: Богомолов, брошенный Собчак, готовится к переезду

Экспресс газетаЭкспресс газета

Новости о жизни Ксении Собчак каждый день приходят удивительные и противоречивые. То она срочно улетает в Стамбул, то эмигрирует с мужем и сыном в Израиль... Последними событиями поделился супруг телезвезды - театральный режиссер Константин Богомолов.

«Скоро попрощаемся»: Брошенный Собчак Богомолов готовится к переезду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной записал видеообращение. В кадре он с актером Игорем Миркурбановым («Содержанки», «Номинация», «Хороший человек»). Вещают из «Дворца на Яузе», где театр показывает спектакли из-за ремонта в историческом здании - на Малой Бронной.

Видео дня

- На фоне слухов о чьей-то эмиграции спешим сообщить, что сегодня 8 марта 2022 года и вечером мы играем спектакль «Бесы». И ваш покорный слуга - Константин Юрьевич, то есть я, тоже играет, - заявил режиссер. - Посмотрите, это «Дворец на Яузе», с которым мы скоро прощаемся. Ибо почти готова историческая сцена. Мы будем переезжать.

Ремонт в здании на Малой Бронной, где театр «жил» с 1962 года, начался в январе 2020-го. Тогда же стали показывать спектакли в театрально-концертном зале «Дворец на Яузе».

Удивительно, что словам Богомолова мало кто поверил из подписчиков его аккаунта в социальной сети Instagram, где был опубликован ролик. Константин Юрьевич получил на эту публикацию такие комментарии от сомневающихся в его искренности:

- Как там в Израиле, Константин Юрич?

- Уехали, приехали - в чем проблема? Какие сплетни, констатация.

- Как хорошо обманываться...

- Вас и тут и там показывают?! Как так?!

- А вы разве расскажете, если соберетесь покинуть РФ?

- Богомолов построил в Израиле точную копию «Дворца на Яузе». Не благодарите.

- Богомолов, когда обратно назад в Израиль?

Забавно, что этот пост прокомментировала и сама Ксения Анатольевна Собчак, спешно умчавшаяся за границу на бизнесс-джете, потратив на перелет 5 миллионов рублей.

- Обожаю, - выдала телезвезда. - Бред, конечно, комментировать всегда как-то странно, но только у тебя получается это так едко и весело.

Ксении Анатольевне тут же прилетело от народных комментаторов:

- Тот случай, когда жене нужно похвалить мужа, но не за что...

- А шо ты своего унылоглазого в Израиль не забрала? Сама справишься?

- Как погодка, КА? Нос не обгорел?

- Ну почему ты думаешь, что ты всех умнее, он только что вернулся из Израиля, хватит всем лапшу вешать.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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