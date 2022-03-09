«Скоро попрощаемся»: Брошенный Собчак Богомолов готовится к переезду

Новости о жизни Ксении Собчак каждый день приходят удивительные и противоречивые. То она срочно улетает в Стамбул, то эмигрирует с мужем и сыном в Израиль... Последними событиями поделился супруг телезвезды - театральный режиссер Константин Богомолов.
Художественный руководитель Театра на Малой Бронной записал видеообращение. В кадре он с актером Игорем Миркурбановым («Содержанки», «Номинация», «Хороший человек»). Вещают из «Дворца на Яузе», где театр показывает спектакли из-за ремонта в историческом здании - на Малой Бронной.
- На фоне слухов о чьей-то эмиграции спешим сообщить, что сегодня 8 марта 2022 года и вечером мы играем спектакль «Бесы». И ваш покорный слуга - Константин Юрьевич, то есть я, тоже играет, - заявил режиссер. - Посмотрите, это «Дворец на Яузе», с которым мы скоро прощаемся. Ибо почти готова историческая сцена. Мы будем переезжать.
Ремонт в здании на Малой Бронной, где театр «жил» с 1962 года, начался в январе 2020-го. Тогда же стали показывать спектакли в театрально-концертном зале «Дворец на Яузе».
Удивительно, что словам Богомолова мало кто поверил из подписчиков его аккаунта в социальной сети Instagram, где был опубликован ролик. Константин Юрьевич получил на эту публикацию такие комментарии от сомневающихся в его искренности:
- Как там в Израиле, Константин Юрич?
- Уехали, приехали - в чем проблема? Какие сплетни, констатация.
- Как хорошо обманываться...
- Вас и тут и там показывают?! Как так?!
- А вы разве расскажете, если соберетесь покинуть РФ?
- Богомолов построил в Израиле точную копию «Дворца на Яузе». Не благодарите.
- Богомолов, когда обратно назад в Израиль?
Забавно, что этот пост прокомментировала и сама Ксения Анатольевна Собчак, спешно умчавшаяся за границу на бизнесс-джете, потратив на перелет 5 миллионов рублей.
- Обожаю, - выдала телезвезда. - Бред, конечно, комментировать всегда как-то странно, но только у тебя получается это так едко и весело.
Ксении Анатольевне тут же прилетело от народных комментаторов:
- Тот случай, когда жене нужно похвалить мужа, но не за что...
- А шо ты своего унылоглазого в Израиль не забрала? Сама справишься?
- Как погодка, КА? Нос не обгорел?
- Ну почему ты думаешь, что ты всех умнее, он только что вернулся из Израиля, хватит всем лапшу вешать.