Волочкова встретила 8 Марта в компании кота и домработницы

Волочкова начала отмечать 8 Марта еще с наступления ночи. Бывшая прима Мариинского театра опубликовала кадры с застолья со своей домработницей Лолой. Кроме того, в компании женщин засветился кот по кличке Риччи. Тогда Волочкова заявила, что мужчина присоединится к ней вечером. Однако, судя по публикации, этого не произошло: знаменитость лишь в очередной раз выложила фотографию с домашним животным.