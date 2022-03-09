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31 минуту назад

Анастасия Волочкова встретила 8 Марта в компании кота и домработницы

Слово и ДелоСлово и Делоиещё 1

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова провела весь праздничный день в компании собственного кота и домработницы по имени Лола. Внимательные поклонники поинтересовались, куда делся молодой избранник знаменитости.

Волочкова встретила 8 Марта в компании кота и домработницы
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look PressVadim Tarakanov/Global Look Press

Волочкова начала отмечать 8 Марта еще с наступления ночи. Бывшая прима Мариинского театра опубликовала кадры с застолья со своей домработницей Лолой. Кроме того, в компании женщин засветился кот по кличке Риччи. Тогда Волочкова заявила, что мужчина присоединится к ней вечером. Однако, судя по публикации, этого не произошло: знаменитость лишь в очередной раз выложила фотографию с домашним животным.

«Спасибо огромное за бесчисленное количество поздравлений! У меня еще 385 не прочитанных смс в WhatsApp. Риччи поможет. Счастья Вам!» — написала Волочкова в Instagram.

Поклонники Волочковой в комментариях засыпали ее вопросами о том, почему бизнесмен Дмитрий не приехал поздравлять ее. Многие отметили, что несмотря на все истории о своих романах, в реальности балерина встречает праздник в компании кота, передают «Актуальные новости».

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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