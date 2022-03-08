Пригожин оправдался за отъезд в Израиль

Продюсер Иосиф Пригожин в сторис инстаграма выложил видео из Израиля. Накануне они с Валерией улетели туда из России. Продюсер сообщил, что они на Земле обетованной с экспресс- визитом – у его любимой тетушки день рождения. Ей исполняется 85 лет.
Предположительно, семейное торжество отметили в одном из ресторанов в узком кругу близких людей.
Судя по тому, как Пригожин подчеркнул кратковременность и важность этой поездки, он принимает превентивные меры, чтобы избежать негативной реакции фолловеров. Сейчас многие звезды покидают пределы России, и продюсеру не хотелось бы, чтобы его причислили к «отъезжантам».
Иосиф Пригожин нашел свою вину в скандале, случившемся во МХАТе имени Горького. Мало того, что эта тема прогремела на всю страну, так еще и был заменен художественный руководитель театра Эдуард Бояков, принявший Бузову. А всего этого могло бы не быть, если бы роль шпионки Беллы Шанталь досталась супруге продюсера, певице Валерии, как планировалось вначале.