Пригожин оправдался за отъезд в Израиль

Продюсер Иосиф Пригожин в сторис инстаграма выложил видео из Израиля. Накануне они с Валерией улетели туда из России. Продюсер сообщил, что они на Земле обетованной с экспресс- визитом – у его любимой тетушки день рождения. Ей исполняется 85 лет.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Предположительно, семейное торжество отметили в одном из ресторанов в узком кругу близких людей.

Судя по тому, как Пригожин подчеркнул кратковременность и важность этой поездки, он принимает превентивные меры, чтобы избежать негативной реакции фолловеров. Сейчас многие звезды покидают пределы России, и продюсеру не хотелось бы, чтобы его причислили к «отъезжантам».