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16 минут назад

За старое? Тарзан снова выступает в ночных заведениях

Ирина Лебедева

Не так давно Наташа Королева с радостью рассказывала о том, что ее супруг поставил точку в карьере стриптизера, выступив с юбилейным шоу. Сергей открыл в себе талант художника и уже провел первую выставку.

За старое? Тарзан снова выступает в ночных заведениях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако дело всей жизни не отпустило Тарзана – и он вновь выступает со стрип-шоу. Видеоролик, где Глушко в одной простынке исполняет стриптиз, выложен в его инстаграме.

Возможно, это как-то связано с тем, что «ушла с радаров» его супруга. Наташа Королева резко перестала выходить на связь. Журналисты не могут дозвониться певице, в соцсети она не выходит. Высказываются предположения, что звезда улетела в Америку, где живет ее мама Людмила Порывай, - пишет teleprogramma.pro.

Тарзан никаких комментариев по поводу отсутствия жены не дает. Поползли слухи, что в звездном семействе серьезный разлад.

Архип, сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, уже довольно продолжительное время встречается с девушкой, которую зовут Мелисса. Его избранница ранее зарабатывала на жизнь стриптизом.
Шоу-бизнес,Людмила Порывай,Сергей Глушко,Наташа Королева,
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