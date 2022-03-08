За старое? Тарзан снова выступает в ночных заведениях

Не так давно Наташа Королева с радостью рассказывала о том, что ее супруг поставил точку в карьере стриптизера, выступив с юбилейным шоу. Сергей открыл в себе талант художника и уже провел первую выставку.

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Однако дело всей жизни не отпустило Тарзана – и он вновь выступает со стрип-шоу. Видеоролик, где Глушко в одной простынке исполняет стриптиз, выложен в его инстаграме.

Возможно, это как-то связано с тем, что «ушла с радаров» его супруга. Наташа Королева резко перестала выходить на связь. Журналисты не могут дозвониться певице, в соцсети она не выходит. Высказываются предположения, что звезда улетела в Америку, где живет ее мама Людмила Порывай, - пишет teleprogramma.pro.