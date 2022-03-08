Дочь Заворотнюк была вынуждена дорого заплатить за возвращение домой

Анна Заворотнюк – модель и инстаблогер. Девушка много путешествует и наполняет контентом из поездок свой блог. Как информирует СтарХит, за последние месяцы дочь Заворотнюк побывала в Будапеште, Стамбуле и Вене, на Мальдивах и в Арабских Эмиратах. А после Нового года улетела в Таиланд.

Фото: Instagram Instagram

Первое время девушка выкладывала фотоотчеты из теплых краев регулярно, потом перестала выходить на связь. Позднее объяснила, что сочла неправильным хвастаться отдыхом во время сложной ситуации, сложившейся в связи с событиями на Украине. Но, по ее словам, она была вынуждена обратиться к подписчикам за советом. Дело в том, что она никак не могла улететь домой.

«Кто сейчас еще за границей? Наш рейс отменили, так что не знаем, как добираться домой», - взмолилась Анна.

Дело осложнилось блокировкой карт.Поскольку платежные системы Visa и Mastercard прекратили работу в России, карты российских банков уже не действуют за границей. Из-за этого Заворотнюк не смогла купить билеты онлайн — требовались только наличные. А для этого необходимо перебраться из Пхукета в Бангкок. К счастью, нашлись люди, которые дали Анне возможность воспользоваться их картами.

Взлетели и цены на авиаперелет.Лететь придется с пересадкой в Дубае и задорого - билеты обошлись Анне и ее подруге в 315 тысяч рублей.