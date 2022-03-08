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1 час назад

«Выпила обезболивающие и  на сцену»: Гришаева упала на шоу «Маска»

Показ очередного выпуска популярного шоу «Маска» на канале НТВ выглядел совершенно традиционно: участники боролись за право остаться в проекте, жюри и зрители определяли аутсайдера. В финале было принято решение снять маску с Лошади. К всеобщему удивлению, под маской скрывалась 50-летняя актриса театра и кино Нонна Гришаева.

«Выпила обезболивающие и на сцену»: Гришаева упала на шоу «Маска»
Фото: InstagramInstagram

И лишь позднее заслуженная артистка РФ призналась, что она выступала с тяжелой травмой. Во время репетиции она упала со сцены и сильно ушиблась. Об этом сообщает СтарХит.

«На репетиции четвертой программы я упала со сцены. Слава Богу, ничего не сломала, хотя были шансы серьезно повредить и руки, и ноги. В итоге обошлось сильным ушибом всей правой части тела. В результате я не смогла ни отрепетировать номер, ни подняться на подиум во время выступления. Пришлось срочно менять задуманное: мальчик из балета во время исполнения песни брал меня на руки. Ну ничего, выпила обезболивающие и вышла на сцену», - рассказала актриса.

У Нонны Гришаевой двое детей. От первого брака с артистом и музыкантом Антоном Деровым у звезды есть дочь. С 2006 года знаменитость замужем за актером Александром Нестеровым. Их сын Илья появился на свет 12 декабря 2006 года.

Шоу-бизнес,Александр Нестеров,Нонна Гришаева,
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