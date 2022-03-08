«Выпила обезболивающие и  на сцену»: Гришаева упала на шоу «Маска»

«На репетиции четвертой программы я упала со сцены. Слава Богу, ничего не сломала, хотя были шансы серьезно повредить и руки, и ноги. В итоге обошлось сильным ушибом всей правой части тела. В результате я не смогла ни отрепетировать номер, ни подняться на подиум во время выступления. Пришлось срочно менять задуманное: мальчик из балета во время исполнения песни брал меня на руки. Ну ничего, выпила обезболивающие и вышла на сцену», - рассказала актриса.