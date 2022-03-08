«Я вам все отработаю»: Лолита отменила концерт в Екатеринбурге

Лолита Милявская отменила концерт, который должен был состояться 8 марта в Екатеринбурге. Певица сообщила об этом накануне. Лолита извинилась перед зрителями, которые приобрели билеты, и заверила, что обязательно отработает выступление, как только будет себя хорошо чувствовать. А сейчас ее буквально свалили с ног проблемы со здоровьем.
Она записала обращение к зрителям, которое цитирует «КП-Екатеринбург».
«Я очень хотела бы поздравить вас с 8 Марта. Я хочу извиниться перед зрителями, которые купили билеты на мои концерты. И я это делаю в первый раз в жизни. Но я думаю, что вы меня поймете. У меня очень сильно скакнуло давление. Мне врачи пока не рекомендуют никакие нагрузки. А еще связки пока после ковида, да еще и на нервной почве не поют. Вы же ходите на мои концерты, чтобы я вас заряжала положительной энергией, я даю вам честное слово, что я вам все отработаю. Поэтому прошу вас в виду очень личных обстоятельств не присутствовать на концертах по Уралу».
Лолита Милявская переживает за мать и дочь, которые находятся в Киеве. Певица сообщила, что пообщалась с родными. Ее близкие не паникуют и надеются, что все будет хорошо. На днях Милявская опубликовала видео, в котором эмоционально просит власти открыть гуманитарный коридор для мирного населения Украины.