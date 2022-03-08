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1 час назад

Семья Дибровых срочно покинула Мальдивы

Ирина Лебедева

Телеведущему Дмитрию Диброву, его супруге и детям пришлось завершить свой отдых на Мальдивских островах намного раньше, чем планировалось. Дибров и его близкие улетели домой вывозным рейсом.

Семья Дибровых срочно покинула Мальдивы
Фото: InstagramInstagram

Полина Диброва выложила в инстаграм фотографию красивого морского пейзажа во время заката. Супруга телеведущего написала, что на морском берегу они собирались отмечать Международный женский день.

«Таким был запланирован вечер 8 Марта, но наши планы известны лишь нам — там наверху свои планы. Абсолютное принятие ситуации и выстраивание новой реальности», — сообщила Диброва.

Новая реальность повлияла и на сроки пребывания на Мальдивах. Дибровы не стали рисковать и воспользовались вывозным рейсом.

«Мы вернулись вывозным рейсом Аэрофлот сегодня домой, раньше запланированного на 7 дней. Дорога оказалась очень даже сносной».

Ну а 8 марта пришлось отпраздновать заранее.

«Генеральная репетиция женского праздника была организована моими мальчиками вчера».

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров раскрыл размер своей зарплаты. По словам знаменитости, ему платят не менее $50 тыс. в месяц, сообщает «Экспресс газета».
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