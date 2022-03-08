Бабкина в огненно-рыжих кудряшках поздравила россиянок с 8 Марта

Надежда Бабкина в инстаграме опубликовала обращение к прекрасной половине граждан России в честь 8 Марта. Она совместно с фигуристом Алексеем Ягудиным пожелала соотечественницам любви и добра.
«Мои дорогие девочки! Задумалась, чем вас порадовать к 8 марта! И решила, что лучше поздравления от красавца-мужчины, олимпийского чемпиона Лёши Ягудина, ничего не придумать! Поэтому, отыграв вчера наш совместный спектакль «Горько!» на сцене театра «Русская песня», заранее записали для вас это весеннее праздничное видеопоздравление с Международным женским днем!
Желаем вам быть как никогда неотразимыми, радостными, веселыми, яркими и, конечно, женственными! Пусть у вас и ваших близких все будет хорошо. Любите и будьте любимы!
С праздником весны и красоты!», - написала певица.
Саму народную артистку РСФСР не узнать. Все привыкли видеть Бабкину жгучей брюнеткой. Однако к празднику Надежда резко преобразилась. К публике обращается румяная красавица в ярко-рыжих локонах.
Поклонники смену образа оценили.
«А вам идет!», «Очень необычно, но задорно! Надежда Георгиевна — красотка!», «И вас, любимая, с праздником! Хорошо преобразились!»
Ранее пользователи заподозрили Бабкину в чрезмерном увлечении пластикой из-за ее фото без макияжа. Подписчики певицы решили, что она изменилась до неузнаваемости, и призвали «остановиться».