Бабкина в огненно-рыжих кудряшках поздравила россиянок с 8 Марта

«Мои дорогие девочки! Задумалась, чем вас порадовать к 8 марта! И решила, что лучше поздравления от красавца-мужчины, олимпийского чемпиона Лёши Ягудина, ничего не придумать! Поэтому, отыграв вчера наш совместный спектакль «Горько!» на сцене театра «Русская песня», заранее записали для вас это весеннее праздничное видеопоздравление с Международным женским днем!