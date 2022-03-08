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1 час назад

Русскую супермодель Шейк не пригласили на Парижскую неделю моды

Ирина Лебедева

Ирина Шейк – супервостребованная модель, ранее пригласить ее участвовать считали за честь лучшие подиумы мира. В прошлом году без ее участия не обошлась ни одна Неделя моды, где она демонстрировала наряды из коллекций ведущих модельеров.

Русскую супермодель Шейк не пригласили на Парижскую неделю моды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Казалось бы, у звезды и в этом году намечен столь же плотный график – она уже поработала в Нью-Йорке, в Лондоне… Сейчас же идет Парижская неделя моды, но Ирины там не было ни на одном показе, пишет "Комсомольская Правда"

Сама манекенщица никак не комментирует эту ситуацию. Однако поклонники подозревают, что с Шейк приостановили контракты из-за русского происхождения. Аналогично накануне от участия в Парижской Неделе моды уже отстранили дизайнера Валентина Юдашкина.

Возможно, конечно, что Шейк и сама предпочла переждать, поскольку отношение к России и россиянам во многих странах сейчас оставляет желать лучшего. Как пишут зарубежные СМИ, Шейк сфотографировали в Лос-Анджелесе возле дома бывшего бойфренда – голливудского актера Брэдли Купера. Не исключено, что модель решила воссоединиться с отцом своей дочери Леи и переехала к нему.

Российский модельер Валентин Юдашкин по праву считается одним из самых популярных и востребованных специалистов. Дизайнер уже долгие годы создает наряды для модных показов и конструирует платья для таких звезд как Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и другие. Несмотря на борьбу с раком, Юдашкин продолжает создавать новые образы и восхищает поклонников.

Валентин должен был представить новую коллекцию в онлайн-формате на Неделе моды в Париже. Но, как оказалось, организаторы крупного мероприятия приняли решение отстранить модельера от участия. Об этом сообщают французские СМИ. Федерация высокой моды посчитала, что Юдашкину не стоит выступать.

Шоу-бизнес,Брэдли Купер,Валентин Юдашкин,Кристина Орбакайте,Ирина Шейк,Алла Пугачева,
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