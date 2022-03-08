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24 минуты назад

Ведущий шоу «Модный приговор»: «Мы записали много выпусков в запас»

Ирина Лебедева

Александр Васильев, историк моды и ведущий телешоу «Модный приговор», сообщил, что съемки новых эпизодов программы остановлены из-за закрытия в РФ модных магазинов с нарядами из других стран. Сейчас телеведущий в Париже.

Ведущий шоу «Модный приговор»: «Мы записали много выпусков в запас»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Васильева, программу не закрыли. Есть много выпусков, которые еще не видели зрители, - пишет «Комсомольская Правда»

«Мы записали так много выпусков в запас, что их еще не показали. Я не сомневаюсь, что их покажут. Но когда откроют развлекательные программы на Первом, никто не знает. Сейчас зритель хочет смотреть новости», — рассказал телеведущий.

Для съемок новых эпизодов необходимы средства, а также понимание, о каком стиле пойдет речь. Историк моды считает, что России много хороших дизайнеров, но они используют импортные ткани.

Васильев констатировал, что на мировых модных показах теперь не будут демонстрировать русский стиль. Его возвращение в коллекции западных модных домов возможно только через три-четыре года.

Историк моды Александр Васильев заявил, что не боится смерти, поскольку он успел достигнуть множества целей и полностью доволен своими успехами. Вместе с тем в интервью для YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» он добавил, что уже к ней подготовился.

Шоу-бизнес,Александр Васильев,
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