Никто не угадал: рассекречена маска Лошади

Сразу после третьего выпуска шоу «Маска» НТВ представило зрителям четвертый. Осьминог, Лошадь и Пончик боролись за право остаться в проекте. Осьминожку спасли зрители, а Пончика – голосование Жюри.
Решающим стал голос председателя жюри Филиппа Киркорова.
«Какая интрига! Неведомая сила меня связывает с этой Лошадью с самого начала. А с другой стороны — милый Пончик», — заявил Киркоров.
Поп-король после раздумий все же решил рассекретить Лошадь, - пишет «Радио КП».
Напомним, что ранее жюри высказывало различные предположения о том, кто скрывается под этой маской. Назывались имена Лады Дэнс, Ольги Кормухиной, Аниты Цой, Анжелики Агурбаш – но никто не угадал.
Никто ожидал увидеть Нонну Гришаеву, заслуженную артистку России, актрису театра и кино.
Ранее выбыл из проекта герой, скрывавшийся под маской Пса. Это был фигурист Роман Костомаров, причем он так и остался неузнанным. Вслед за ним – Павлин. Но тут члены жюри смогли определить, что в роскошном костюме прячется экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева.