Никто не угадал: рассекречена маска Лошади

Сразу после третьего выпуска шоу «Маска» НТВ представило зрителям четвертый. Осьминог, Лошадь и Пончик боролись за право остаться в проекте. Осьминожку спасли зрители, а Пончика – голосование Жюри.

Фото: Instagram Instagram

Решающим стал голос председателя жюри Филиппа Киркорова.

«Какая интрига! Неведомая сила меня связывает с этой Лошадью с самого начала. А с другой стороны — милый Пончик», — заявил Киркоров.

Поп-король после раздумий все же решил рассекретить Лошадь, - пишет «Радио КП».

Напомним, что ранее жюри высказывало различные предположения о том, кто скрывается под этой маской. Назывались имена Лады Дэнс, Ольги Кормухиной, Аниты Цой, Анжелики Агурбаш – но никто не угадал.

Никто ожидал увидеть Нонну Гришаеву, заслуженную артистку России, актрису театра и кино.