Сына и внука Ротару задержали при попытке бежать из Украины

СМИ Украины публикуют информацию о том, что Служба безопасности страны (СБУ) задержала, предположительно, сына и внука певицы Софии Ротару за попытку бежать в Молдавию в составе группы из 9 человек.

Фото: Instagram Instagram

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Телеграм-канал издания «Страна.ua», восемь граждан Украины и их проводник – гражданин Молдавии задержаны у города Могилев-Подольский за попытку незаконно пересечь государственную границу.

«Среди задержанных были восемь украинцев призывного возраста и так называемый "поводырь" - гражданин Молдовы. В числе переправлявшихся в Молдову можно по фото узнать Руслана Евдокименко и Анатолия Евдокименко - сына и внука известной певицы Софии Ротару», - информирует «Страна.ua». Тут же в ТГ-канале выложены фотографии паспортов Руслана и Анатолия.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего. З марта их признала Верховная Рада. Пресс-служба Украины ранее сообщала, что в стране множество уклонистов, которые хотят выехать за рубеж, в том числе, за большие взятки.