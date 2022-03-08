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25 минут назад

СМИ Украины: сына и внука Софии Ротару задержали при попытке бежать из страны

Ирина Лебедева

СМИ Украины публикуют информацию о том, что Служба безопасности страны (СБУ) задержала, предположительно, сына и внука певицы Софии Ротару за попытку бежать в Молдавию в составе группы из 9 человек.

Сына и внука Ротару задержали при попытке бежать из Украины
Фото: InstagramInstagram

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Телеграм-канал издания «Страна.ua», восемь граждан Украины и их проводник – гражданин Молдавии задержаны у города Могилев-Подольский за попытку незаконно пересечь государственную границу.

«Среди задержанных были восемь украинцев призывного возраста и так называемый "поводырь" - гражданин Молдовы. В числе переправлявшихся в Молдову можно по фото узнать Руслана Евдокименко и Анатолия Евдокименко - сына и внука известной певицы Софии Ротару», - информирует «Страна.ua». Тут же в ТГ-канале выложены фотографии паспортов Руслана и Анатолия.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего. З марта их признала Верховная Рада. Пресс-служба Украины ранее сообщала, что в стране множество уклонистов, которые хотят выехать за рубеж, в том числе, за большие взятки.

София Ротару была замужем за украинским музыкантом, руководителем ансамбля «Червона рута» Анатолием Евдокименко. В 2002 году супруг артистки ушел из жизни. В браке у них родился сын Руслан. Сын певицы Руслан в 1994 году стал папой мальчика Анатолия, а в 2001-м родилась его дочь София.

Шоу-бизнес,Анатолий Евдокименко,Владимир Зеленский,София Ротару,Верховная Рада,СБУ,
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