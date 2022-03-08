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1 час назад

Газманову пришлось сменить «слитый» в Сеть номер телефона после угроз

Слово и ДелоСлово и Дело

Олег Газманов сменил номер телефона из-за угроз, которые он начал получать на фоне публичной поддержки российской спецоперации на Украине. Недоброжелатели слили номер телефона Газманова в интернет.

Газманову пришлось сменить номер телефона после угроз
Фото: ТАССТАСС

На протяжении нескольких дней певцу поступила масса звонков с угрозами расправы и оскорблениями. Ему на время пришлось отказаться от ведения соцсетей.

«Фильтр отбраковывает почти сто процентов звонков и сообщений потенциальных линчевателей. Думаю — поставить на рингбэк гимн России. Пусть слушают — раз им так хочется», – сообщил певец в Instagram.

В сеть также попал номер телефона сына артиста Родиона Газманова. Но тот оказался равнодушен к атакам хейтеров. Ранее Газманов обратился к своим поклонникам, поблагодарив их за поддержку в «это непростое время и мощную атаку» на его соцсети. Певец отметил, что его аккаунты «прирастают поклонниками».

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