Раскрыто местонахождение Пугачевой и Галкина

Разлетевшиеся по Сети новости о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми покинули Россию, не более чем выдумки, считает светский обозреватель Леван Тодуа.
«Алла Борисовна и Максим они у себя в замке в Подмосковье», – сказал он.
Слухи об отъезде Аллы Борисовны появились не пустом месте. Накануне стало известно, что певица отменила свой традиционный праздник. Много лет звезда в первое воскресенье весны устраивала у себя дома импровизированный концерт, завершающийся традиционной фразой: «Весну разрешаю». В этот день поклонники Примадонны, как всегда, отправились к ней с подарками, однако она так и не вышла, хотя раньше всегда общалась с фанатами. Однако Тодуа все же считает, что Пугачева с семьей находится в России.
В беседе с порталом BLITZ+ он пояснил, что звезда не могла покинуть Россию, так как у Кристины Орбакайте запланированы концерты в ближайшее время.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Пугачева призналась, что никогда не любила Киркорова.