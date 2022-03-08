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1 час назад

Журналисты выяснили, куда делись Пугачева и Галкин

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Разлетевшиеся по Сети новости о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми покинули Россию, не более чем выдумки, считает светский обозреватель Леван Тодуа.

Раскрыто местонахождение Пугачевой и Галкина
Фото: ТАССТАСС

«Алла Борисовна и Максим они у себя в замке в Подмосковье», – сказал он.

Слухи об отъезде Аллы Борисовны появились не пустом месте. Накануне стало известно, что певица отменила свой традиционный праздник. Много лет звезда в первое воскресенье весны устраивала у себя дома импровизированный концерт, завершающийся традиционной фразой: «Весну разрешаю». В этот день поклонники Примадонны, как всегда, отправились к ней с подарками, однако она так и не вышла, хотя раньше всегда общалась с фанатами. Однако Тодуа все же считает, что Пугачева с семьей находится в России.

В беседе с порталом BLITZ+ он пояснил, что звезда не могла покинуть Россию, так как у Кристины Орбакайте запланированы концерты в ближайшее время.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Пугачева призналась, что никогда не любила Киркорова.

Шоу-бизнес,Леван Тодуа,Максим Галкин,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
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