Раскрыто местонахождение Пугачевой и Галкина

Слухи об отъезде Аллы Борисовны появились не пустом месте. Накануне стало известно, что певица отменила свой традиционный праздник. Много лет звезда в первое воскресенье весны устраивала у себя дома импровизированный концерт, завершающийся традиционной фразой: «Весну разрешаю». В этот день поклонники Примадонны, как всегда, отправились к ней с подарками, однако она так и не вышла, хотя раньше всегда общалась с фанатами. Однако Тодуа все же считает, что Пугачева с семьей находится в России.