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56 минут назад

Фанаты заподозрили Королеву в «побеге» из России

Елена Прошина

Фанаты певицы Наташи Королевы заподозрили, что артистка покинула пределы Российской Федерации. Журналисты пытались дозвониться до нее, но ее телефон оказался «недоступным». Об этом сообщает 5-tv.ru.

Фанаты заподозрили Королеву в «побеге» из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации телеканала, певица уже более недели не ведет свой Instagram, хотя до этого активно публиковала посты в социальной сети и общалась с поклонниками. Подписчики знаменитости обеспокоены ее исчезновением.

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В Сети появились предположения, что Королева могла улететь в США к своей матери Людмиле Порывай, которая уже много лет живет с успешным бизнесменом и получает американскую пенсию.

Отмечается, что журналисты Teleprogramma.pro пытались связаться с певицей и позвонили по номеру ее телефона, но абонент оказался «недоступным». Представители СМИ подчеркнули, что подобный исход возможен в двух вариантах: Королева могла отключить телефон из-за большого количества звонков или действительно покинула границы Российской Федерации.

Наташа Королева родилась в творческой семье, посвятившей себя музыке. Ее мать Людмила Порывай — заслуженная артистка Украины, занимавшая должность дирижера хоровой капеллы, а отец пел в академическом хоре.

Ранее бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что не собирается покидать Россию в связи с непростой политической ситуации в мире.

Шоу-бизнес,Людмила Порывай,Наташа Королева,
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